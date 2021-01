Liguria. L’alta pressione continua a dominare la scena sul Mediterraneo determinando tempo stabile almeno fino a venerdì. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 27 gennaio 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino velature su Imperiese e Savonese, mentre tra Genovese e Spezzino saranno possibili dei locali annuvolamenti. Nel pomeriggio situazione pressochè invariata con la presenza di velature a Ponente e qualche timido annuvolamento sul centro-levante. In serata cielo sereno su gran parte della regione.

Venti: fino al mattino deboli da nord, mentre dal pomeriggio si faranno più moderati da sud-est, soprattutto tra Genovese e il Tigullio, più deboli altrove.

Mari: poco mosso, tendente a mosso dal pomeriggio.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime.

Costa: min +3/8°C, max +11/15°C

Interno: min -3/+1°C, max +5/8°C

Previsioni valide per: giovedì 28 gennaio 2021

Cielo e Fenomeni: annuvolamenti più consistenti sul centro-levante, senza fenomeni. Maggiori schiarite a Ponente.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 29 gennaio 2021

Avvisi: burrasca di Libeccio al largo.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità medio-bassa sul centro-levante; più aperto, ma sempre velato a ponente; ventoso al largo (evoluzione da confermare in dettaglio).