Liguria. Un sistema depressionario centrato sul Mar Ligure porterà ancora precipitazioni sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 5 gennaio 2021

Avvisi: Copiose nevicate sull’Appennino, in particolar modo su quello di ponente, con cumulate di 20-30 cm di neve fresca. Nevicate fino a 20 cm su Appennino di Levante. Venti tesi da nord tra Genova e Savona e da sud-est a Levante.

Cielo e Fenomeni: Nubi diffuse ovunque. Al mattino le precipitazioni interesseranno grossomodo tutta la regione. Nevicate copiose sull’Appennino e fino a fondovalle nelle valli interne, in particolar modo su quelle del centro-ponente. Lungo la costa pioggia al più moderata. Tra Genova e Savona, nei quartieri più alti ed interni, non si escludono fiocchi tra la pioggia. Nel pomeriggio situazione generalmente invariata con precipitazioni sparse che coinvolgeranno gran parte del territorio regionale. Nevicate fino a moderate ancora sul nostro Appennino. Le cumulate previste sono di circa 20-30 cm di neve fresca su Appennino di Ponente e di 10-20 cm su Appennino di Levante. In serata generale attenuazione dei fenomeni.

Venti: Venti tesi da nord tra Genova e Savona e da sud-est a Levante.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In calo.

Costa: min +2/7°C, max +5/+9°C

Interno: min -3/0°C, max -1/+4°C

Previsioni valide per: mercoledì 6 gennaio 2021

Cielo e Fenomeni: generalmente nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-est della regione con possibili deboli precipitazioni. Maggiori schiarite a ponente.

Venti: deboli e variabili.

Mari: mosso.

Temperature: In generale aumento.

Tendenza per: giovedì 7 gennaio 2021

Parzialmente nuvoloso su gran parte della regione. Assenza di precipitazioni.