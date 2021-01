Savona. L’Istituto Secondario Superiore “Mazzini – Da Vinci” di Savona è un’istituzione concepita come spazio educativo aperto all’innovazione didattica, luogo di crescita e condivisione di valori nel gruppo dei pari, laboratorio di ricerca e sperimentazione, in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e con gli Enti del territorio.

– percorsi di apprendimento personalizzati;

– un bilancio formativo per ciascuno studente;

– docenti tutor che lavorano con i singoli per motivare, orientare e costruire in modo progressivo il percorso formativo;

– attivazione di nuovi corsi professionali in linea con le richieste del territorio (TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE e DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA di nuova attivazione e SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE attivo da quattro anni);

– nuovi laboratori integrati di automazione, robotica e mobilità sostenibile;

– possibilità di acquisire a scuola le certificazioni Cetop (livelli P1 e P2) ed ECDL (Full Standard ed Image Editing) richieste dal mondo del lavoro;

– partnership con le aziende e con i settori produttivi di riferimento che offrono concrete prospettive di occupabilità al termine del quinquennio nei vari ambiti di studio. Inoltre all’Istituto “Mazzini – Da Vinci” i docenti svolgono un lavoro educativo, oltre che didattico, improntato sulla relazione tra insegnante e studente e sull’acquisizione delle competenze professionali, ma anche trasversali di cittadinanza attiva e consapevole. In ciascuno dei corsi di indirizzo si valorizzano le eccellenze, ma a tutti gli studenti si offre l’opportunità di fare esperienze nel mondo del lavoro con attività di stage in presenza; si apprendono modalità di lavoro artigianali e di nicchia e al tempo stesso d’alto livello e con tecnologia d’avanguardia; si impara a lavorare in team così come è sempre più richiesto dall’impresa 4.0; si integrano le conoscenze apprese a lezione con attività pratiche di laboratorio in presenza di esperti dei vari settori e con la possibilità di svolgere colloqui di lavoro con i Responsabili del Personale di alcune delle aziende con cui si collabora da anni ai fini di assunzioni mirate. Gli indirizzi di studio sono finalizzati ad approfondire la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo specifico.

All’interno del nostro Istituto sono presenti:

percorsi IeFP triennali (OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE, OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE MECCANICO) che prevedono l’Esame di Qualifica regionale al termine del terzo anno

che prevedono l’Esame di Qualifica regionale al termine del terzo anno indirizzi quinquennali (MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA, SERVIZI COMMERCIALI, TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE, ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO, ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO, SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE) al termine dei quali, con il conseguimento del diploma di maturità, sarà possibile accedere al mondo del lavoro, al mondo della formazione tecnica superiore (corsi ITS) e a tutti i corsi universitari.

I nostri open day virtuali si svolgeranno nelle date dell’11 gennaio e 22 gennaio dalle ore 15 alle ore 18.

Per le stesse date potrà essere richiesta solo sotto prenotazione l’ingresso alla scuola in presenza, scrivendo e chiedendo informazioni alla mail del referente.

Per ogni ulteriore informazione, contattare il referente dell’Orientamento all’indirizzo

E-mail crudeledariomdv@gmail.com e visitare il sito www.mazzinidavinci.edu.it alla sezione ORIENTAMENTO 20-21, dove saranno pubblicati in tempo reale gli aggiornamenti necessari.

Per i più piccoli troverete interessanti spunti e stimoli sull’app instagram seguendo @mazzzinidavinci.

La partecipazione on-line a questi eventi è possibile registrandosi o scaricando la piattaforma Microsoft Teams.

