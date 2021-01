Finale Ligure. Allarme a Calvisio, frazione di Finale Ligure, per un enorme masso precipitato oggi dal versante e che ha invaso alcuni terreni agricoli, proprio dietro l’ex Cartiera. Fortunatamente nessuna persona si trovava nella zona della caduta.

L’allarme è scattato poco dopo le 13.00.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento finalese e della polizia municipale, con il comandante Eugenio Minuto. Poco fa è arrivato sul posto anche il sindaco Ugo Frascherelli per valutare la situazione.

Secondo quanto appreso, la strada provinciale non è stata interessata e non è a rischio chiusura, in quanto il grosso masso si è riversato su un’area esclusivamente agricola, tuttavia resta la preoccupazione per due abitazioni limitrofe al caso di dissesto idrogeologico, sul quale sono ancora in corso accertamenti e verifiche tecniche per avere un quadro sulla gravità del pericolo.

Il primo cittadino finalese non esclude una ordinanza di evacuazione, solo a titolo precauzionale, per le due famiglie vicine alla caduta del masso, questo anche per consentire le opportune indagini sull’intera area e nel caso operare per la messa in sicurezza.