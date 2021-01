Varazze. “Un fulmine a ciel sereno. Naturalmente sono disponibilissimo a collaborare con la Magistratura fornendo tutta la documentazione che richiederà”. Così, a poche ore dal blitz della Guardia di Finanza nella struttura per anziani La Villa di Varazze culminato con l’arresto di tre Oss, parla a IVG il dottor Michele Assandri, supervisore d’area della struttura di via San Francesco d’Assisi, che fa parte del gruppo Isenior di Torino.

Lo raggiungiamo telefonicamente nel suo ufficio di Genova: “Sono dispiaciuto e profondamente colpito per quanto avvenuto nella Rsa – spiega – Non ho mai avuto sentore di maltrattamenti o cose simili altrimenti, ovviamente, li immediatamente denunciati”.

Stupore anche dal vicesindaco facente funzione, Luigi Pierfederici: “Personalmente non ho ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, nel corso della giornata avrò modo di confrontarmi con i responsabili della struttura per conoscere effettivamente l’accaduto e capire se le notizie emerse sono veritiere. Sono notizie che, se fossero confermate, lascerebbero tutti stupiti“.

“Ora vedremo il prosieguo delle indagini come evolverà – prosegue – In questo momento dobbiamo lasciare spazio alle indagini, vista la situazione delicata e il tipo di ospiti che la struttura gestisce. Una situazione che va gestita con la massima delicatezza e serietà. Gli inquirenti sono le persone titolate a fare controlli e approfondimenti, ovviamente ho fiducia in loro“.