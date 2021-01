Maltempo e viabilità, Forzano: “A6 scarica Tir sulle strade del territorio: è o non è interruzione di servizio pubblico?”

Di seguito riportiamo la lettera – giunta alla nostra redazione – di un lettore relativa ai disservizi, causati anche delle forti nevicate, sull’autostrada A6.

Prefetto, Presidente della provincia, Sindaci, Dirigenti Autostrada A6 Savona-Torino tutti gli anni fanno un piano neve! Ha mai funzionato? Ma la domanda più importante è: l’Autostrada A6 Savona-Torino, servizio pubblico essenziale, dà un servizio effettivo?

Come è mai possibile che ogni volta che nevica questa Autostrada chiuda e scarica sui fragili territori circostanti centinaia di TIR?

Non vengono metri di neve! Molto ma molto meno! Eppure all’Autostrada A6 Savona-Torino conviene chiudere ed aspettare il disgelo: così risparmiano spese di rimozione neve e spargimento sale.

Già da Savona a Mondovì l’autostrada è per molta parte ridotta ad una singola corsia, con conseguenti problematiche, tra cui non risponde più ai requisiti del codice della strada per essere classificata autostrada (almeno due corsie per senso di marcia) e quindi essere titolata a richiedere un pedaggio.

Una domanda: è o non è interruzione di servizio pubblico? Non sarebbe ora che il cittadino avesse quello per cui paga oppure non pagare per quello che non riceve in cambio?