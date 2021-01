Mallare si congratula con il docente Sandro Marenco per il nuovo titolo di Learning Hero

Mallare. Un altro, importante, riconoscimento al docente di origine mallarese che ha spopolato con i suoi Tik Tok legati alla didattica a distanza. Proprio ieri, infatti, in occasione della giornata mondiale dell’educazione istituita dall’Unesco, all’insegnante Sandro Marenco è stato conferito il titolo di Learning Hero dall’Organizzazione Internazionale Twinkl, che si occupa di didattica in tutto il mondo.

Questa la motivazione, “per l’impegno nella diffusione di soluzioni didattiche creative e positività in quest’anno particolarmente difficile per tutti. Per i fantastici obiettivi raggiunti e per aver lavorato duro durante il 2020 per cercare di superare i limiti imposti dal Covid-19 al fine di rendere possibile la scuola e l’apprendimento”.

“Voglio dire grazie a chi mi ha nominato (non si può sapere chi sia) e alla commissione che mi ha valutato meritevole di un titolo così importante. Sono felice”, commenta il docente del Liceo Galilei di Alessandria, al quale sono arrivate le congratulazioni da tutti gli amici valbormidesi e dall’amministrazione comunale di Mallare.