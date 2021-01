Lutto per i marinai savonesi: si è spento Domenico Ferro

Savona. Lutto per l’Anmi di Savona che piange la scomparsa di Domenico Ferro, classe 1933, consigliere delegato della sezione aggregata di Vado Ligure, componente del nucleo storico “du Portio”.

“Un grande marinaio in tutti i sensi: gentile, educato, solidale, fraterno amico dei più deboli e delle persone in difficoltà” lo ricorda l’associazione savonese.

“Marinaio di leva fu imbarcato sulla Nave Alabarda, raccontando sempre di essere al comando della “MOVM Mimbelli”. Eseguì il trasporto al Sacrario dei Caduti di Oltremare a Bari. Era una delle anime delle “Muscolate” a Portovado e di molte altre iniziative, momenti indimenticabili che, ahimè non torneranno più… Mancherà a tutti Noi” conclude l’Anmi di Savona.

I funerali si terranno domani, lunedì 4 gennaio, alle ore 9.00 presso il cimitero di Zinola. In queste ore non sono mancati numerosi messaggi di cordoglio e commozione.

LA PREGHIERA DEL MARINARIO

“A Te, o grande eterno Iddio,

Signore del cielo e dell’abisso,

cui obbediscono i venti e le onde, noi,

uomini di mare e di guerra, Ufficiali e Marinai d’Italia,

da questa sacra nave armata della Patria leviamo i cuori.

Salva ed esalta, nella Tua fede, o gran Dio, la nostra Nazione.

Da’ giusta gloria e potenza alla nostra bandiera,

comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei;

poni sul nemico il terrore di lei;

fa’ che per sempre la cingano in difesa petti di ferro,

più forti del ferro che cinge questa nave,

a lei per sempre dona vittoria.

Benedici , o Signore, le nostre case lontane, le care genti.

Benedici nella cadente notte il riposo del popolo,

benedici noi che, per esso, vegliamo in armi sul mare.

Benedici!”.