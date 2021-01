Lutto nella Croce Verde di Albisola, si spegne a 51 anni il milite Domenico Geremia

Albisola Superiore. Si è spento a soli 51 anni Domenico Geremia, dopo aver operato per un anno come milite della Croce Verde di Albisola. La stessa pubblica assistenza ora sente un vuoto per la scomparsa dell’uomo.

“Siamo rimasti frastornati dalla notizia – commenta Cesare Predal, a nome di tutta la Croce Verde – Rimarrà sempre nei nostri cuori. Lo ringraziamo per quello che ha fatto e che avrebbe ancora potuto fare. Purtroppo il buon Dio ce l’ha portato via”.

La figlia, in memoria del caro padre, ha aperto una donazione rivolta proprio alla Croce Verde albisolese: “Chi volesse donargli o donarci un pensiero, può aderire alla raccolta fondi piuttosto che inviare una composizione floreale – ha scritto in un post su Facebook – ci teniamo ad offrire un contributo materiale alle persone che dedicano il loro tempo a soccorrere il prossimo”.

Per chi volesse contribuire, ecco i dati:

Croce verde di Albisola Superiore

Banca Carige di Albisola Superiore

IBAN: IT92E0617549271000000646680

Causale: donazione Geremia Domenico