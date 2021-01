Lutto ad Albisola Superiore, è mancato lo storico costruttore Antonio Di Rosa

Albisola Superiore. Si è spento a 71 anni, dopo aver combattuto contro un tumore, Antonio Di Rosa, storico costruttore molto attivo e conosciuto nella città di Albisola.

A lasciare un pezzo della città è una persona sempre ottimista e con il sorriso: “Un pezzo di Albisola se n’è andato. Riposa in pace Antonio… Mancherà il suo sorriso, la sua signorilità ed educazione verso tutti, le nostre chiacchierate…”, ma ancora “persona gentile, un vero signore d’altri tempi”. Queste sono solo alcune delle parole di grande affetto manifestate da questa mattina sui social dai tanti albisolesi che hanno potuto conoscere il signor Antonio.

Le sue adorate figlie lo ricordano come un padre premuroso e con una battuta sempre pronta a sostenerti. “Ciao Papa! Vola in alto come hai sempre fatto. Le tue Pupette” rivolgono al cielo le figlie come saluto all’amato padre.

I funerali si svolgeranno sabato 30 gennaio presso la chiesa San Nicolò di Albisola Superiore. La famiglia, come omaggio ad Antonio, ha deciso di sostenere una donazione in denaro alla Croce Verde di Albisola.

Chi volesse partecipare può inviare il proprio omaggio alle coordinate Iban: IT92E0617549271000000646680 – In memoria di Antonio Di Rosa – alla Croce Verde di Albisola Superiore.