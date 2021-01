Lutto a Tovo San Giacomo, dopo una lunga battaglia con la malattia ci lascia Marina Chiodi

Tovo San Giacomo. E’ mancata all’interno della sua abitazione all’età di 60 anni Marina Chiodi Rebonato.

“Ci ha lasciato oggi dopo un lunga malattia. Marina abitava con la madre Bruna e il figlio Luca in borgata Boragni. Amava gli animali e dedicava il suo tempo libero a sostenere e aiutare diverse associazioni animaliste” a ricordarla così è il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

“Marina aveva un carattere forte e un animo battagliero che le avevano permesso di affrontare con forza e per lungo tempo la battaglia contro il brutto male e soprattutto il terribile dolore della morte del figlio Elia, scomparso in un incidente stradale nel 2017 a Pietra Ligure” continua il primo cittadino, ricordando il triste destino che ha dovuto affrontare la donna.

“Ricordo che ci eravamo ‘conosciuti’ qualche anno fa tramite Facebook e subito ce ne eravamo dette/scritte di tutti i colori perché anche con i social emergeva il suo forte temperamento – continua Oddo – Ma ricordo anche il giorno in cui, al bar in piazza, ascoltai la sua voce da dietro ‘Il caffè al sindaco lo offro io così facciamo pace’. Mi girai, la ringraziai e da quel giorno, seppur non sempre in totale sintonia di vedute, non è mai mancato il rispetto. Buon vento Marina” conclude il sindaco.

I funerali di Marina avranno luogo venerdì 15 gennaio alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Tovo San Giacomo. Oggi alle ore 19 sarà recitato il Santo Rosario. Seguirà poi la cremazione.