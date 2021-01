Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di Piero Vignolo

Pietra Ligure. La città di Pietra Ligure in queste ore piange la scomparsa di Piero Vignolo, morto all’età di 71 anni dopo aver combattuto per lungo tempo contro un brutto male.

Già vigile urbano, Vignolo era una figura molto nota e apprezzata in paese, dove – in piazza Castellino prima e in via Rocca Crovara oggi – gestiva una pescheria insieme alla moglie e ai figli.

A darne il doloroso annuncio la moglie Rosangela e i figli Rossella, Davide e Debora. L’ultimo saluto a Piero Vignolo avrà luogo oggi, mercoledì 20 gennaio, alle 16.30 nella sua abitazione di via Lanfranchi n.10, a Magliolo.

La famiglia Vignolo ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al signor Carlo Rocca “per la sua grande disponibilità” esprimendo altresì la volontà di non ricevere fiori ma solo offerte per la Croce Rossa Italiana di Magliolo.