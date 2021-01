Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Alessandro Gattero

Finale Ligure. Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Alessandro (Sandro) Gattero.

Fu uno dei fondatori della Lega Nord di Finale Ligure alla fine degli 80. Nel Carroccio rivestì anche i ruoli di vicesegretario, segretario di sezione e membro del direttivo provinciale.

“Partecipiamo al lutto che ha colpito la famiglia Gattero – fanno sapere in una nota da Grande Liguria -. Un uomo serio, perbene, mite. Un leghista vero. Continueremo anche per te a lottare per fare vincere il progetto federalista a cui tenevi tanto. Ciao Sandro”.