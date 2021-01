Lnd, Giulio Ivaldi dopo la conferma: “La speranza è poter riprendere i campionati in sicurezza”

Genova. Sabato 9 gennaio si è tenuta l’assemblea generale della Lnd in Liguria con la rielezione di Giulio Ivaldi a presidente e del consiglio direttivo che con lui ha lavorato nell’ultimo quadriennio. Tanti i messaggi di complimenti e auguri che sono arrivati a Ivaldi, ed ecco il ringraziamento e il messaggio del presidente rieletto.

“A pochi giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Elettiva, desidero ringraziare tutti i dirigenti liguri per il forte sostegno che hanno deciso di accordare a me e alla mia Squadra per il prossimo quadriennio sportivo 2021-2024. Ringrazio tutti coloro che anche dopo l’elezione mi hanno scritto per augurarmi buon lavoro e per complimentarsi”.

“La vostra grande fiducia mi spingerà a impegnarmi sempre di più al servizio della crescita del Calcio Dilettantistico e di tutte le sue componenti. Il momento è certamente delicato e la priorità è quella di assumere tutte le azioni necessarie per far continuamente sentire la voce del nostro mondo presso le istituzioni politiche e sportive. La speranza è quella di poter riprendere, quanto prima, i campionati in sicurezza e con l’entusiasmo, la volontà e la determinazione che sempre ci accompagna. Altri due importanti obiettivi riguardano una migliore comunicazione tra Federazione e affiliati, anche attraverso nuovi e innovativi canali, e l’impiantistica con la volontà di procedere con nuove operazioni di riqualificazione dei campi da calcio per tutte e quattro le province”.

“Io e la mia riconfermata squadra non ci fermeremo qui, procederemo anche con la realizzazione di altre iniziative anche sulla base degli impulsi che riceveremo dalla nostra base. Siamo, infatti, sempre a disposizione per la condivisione di idee volte a stimolare la crescita del nostro movimento“.