Liliana Segre bambina gioca a Celle, un anno prima delle leggi razziali

Celle Ligure. Nel giorno della memoria una felice e spensierata bambina gioca sulla spiaggia di Celle. È Liliana Segre: ancora non sa che, solo un anno dopo, la sua vita cambierà definitivamente con l’entrata in vigore delle leggi razziali e che, da grande lei diventerà il simbolo della deportazione con la tremenda esperienza dal 1944 nei campi di sterminio in Germania.

Guardate questa “piccola” senatrice a vita, siamo nel 1937. È estate: la spiaggia è quella di Celle Piani. Lei, gioca e scherza con Giorgio Salviati: una foto ritrae questi due amici sorridenti, incorniciati da un salvagente.

È il fratello di Giorgio, Alberto, a regalarci questa toccante e preziosa immagine di spensieratezza di una bambina felice prima di conoscere l’inferno e la brutalità della più grande delle tragedie umane.