Lidl in regione Bagnoli a Albenga, Tomatis: “Zona già commerciale, nessun danno ai negozi di vicinato”

Albenga. Realizzazione del nuovo punto vendita di Lidl in regione Bagnoli, il via libera era arrivato il 15 gennaio, con l’approvazione della pratica, e ieri il consiglio comunale ha preso in esame e ha risposto alle osservazione dei cittadini e delle associazioni.

“Sono pervenute due osservazioni, una più tecnica e una commerciale sulla delibera approvata a giugno – spiega il sindaco Riccardo Tomatis – Gli uffici hanno fornito tutti i chiarimenti richiesti ed io ho già incontrato i commercianti, che hanno firmato per chiedere che questa struttura di vendita non venisse realizzata in questa zona, spiegando loro che si tratta di un’area della nostra città già con preminente carattere commerciale e che, quindi, il Lidl non potrà danneggiare i negozi di vicinato (i più vicini si trovano ad oltre 1,5 km) che, inoltre, si caratterizzano per la vendita di prodotti diversi da quelli venduti in un supermercato come il Lidl”.

Le osservazioni erano arrivate anche dai negozi all’interno del centro commerciale “Le Serre”: “Non possono essere considerati negozi di vicinato – precisa il primo cittadino – e, comunque, vendono prodotti diversi da quelli del Lidl”.

E poi aggiunge: “Crediamo inoltre che questa struttura potrà attirare un bacino di clienti rilevante che porterà benefici anche agli altri negozi che si trovano nelle vicinanze. Tutto questo facendo salvi altri concetti fondamentali come la libera concorrenza tra privati, il fatto che il Lidl essendo una media struttura di vendita avrebbe potuto instaurarsi anche in un altro dei capannoni ad uso commerciale presenti nella zona (in questo caso la pratica non sarebbe neppure dovuta passare in consiglio) e l’evidente vantaggio in termini di opere a scomputo e oneri di urbanizzazioni che arriveranno nelle casse comunali”.

La realizzazione del nuovo supermercato, infatti, poterà anche dei vantaggi dal punto di vista urbanistico, come specifica Tomatis: “I privati si occuperanno anche della realizzazione di un parcheggio in parte ad uso pubblico, di una strada che collegherà viale Martiri della Foce con via al Piemonte comprensiva di marciapiede e del rifacimento di una rotonda in via al Piemonte. Inoltre ci sarà il versamento di 100 mila euro quale contributo straordinario dovuto al cambio di destinazione d’uso della superficie e 67 + 72 mila euro per oneri di urbanizzazione”.

La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e del consigliere Roberto Tomatis e il voto contrario dei consiglieri di minoranza Calleri e Ciangherotti.