L’ex sindaco di Alassio Enzo Canepa entra in Cambiamo, Vaccarezza: “Farà bene e io sarò al suo fianco”

Alassio. L’ex sindaco di Alassio, Enzo Canepa, ha deciso di aderire a Cambiamo. Lo annuncia “con grande piacere” il coordinatore regionale del partito Angelo Vaccarezza.

“Nel 2013 fui scelto come commissario cittadino della città di Alassio per Forza Italia e, in occasione del rinnovo dell’amministrazione ebbi il compito di formare la lista. Ho conosciuto allora Enzo, ho apprezzato il suo modo ‘essere umano’, la sua idea di fare politica, quella del confronto, misurata, mai urlata. Scegliere lui è stato naturale, ne ero orgoglioso allora, lo rifarei ancora senza esitazione. L’ho sostenuto e difeso quando ha scelto di stare dalla parte dei suoi concittadini, pagandone lo scotto. Il suo contributo all’interno di Cambiamo!, nella realizzazione del progetto del presidente Toti, sarà senza alcun dubbio significativo. Farà bene, e io sarò al suo fianco”.

Della stessa idea è Mauro Demichelis, coordinatore provinciale di Savona: “Siamo lieti di poter contare sull’esperienza politica e sulle capacità di Enzo Canepa che si è sempre speso in prima persona per salvaguardare gli interessi dei cittadini. Un uomo concreto, che ha deciso di mettersi al servizio del progetto civico di Cambiamo! in questo delicato momento economico e sanitario in cui ci stiamo impegnando per essere punto di riferimento per famiglie, imprese e le realtà economiche e sociali del Ponente, rappresentandone le necessità e sostenendole. Auguro a lui buon lavoro”.

Questo un estratto della nota inviata oggi agli organi di informazione da Enzo Canepa: “In un momento difficile come quello attuale, sarebbe normale aspettarsi certezza e coerenza almeno dal Governo e dalla politica. Assistiamo invece ogni giorno a episodi che nulla fanno se non incrementare il clima di incertezza. Certezza e coerenza sono invece i valori fondamentali, che ritrovo nel progetto politico Cambiamo di Giovanni Toti. Per questi motivi l’ho sostenuto alle elezioni del 2015 e 2020 Per questi motivi ho deciso di aderire a Cambiamo. Ringrazio i coordinatori Angelo Vaccarezza e Mauro Demichelis, per l’attenzione riservatami”.