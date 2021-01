Le caratteristiche delle tazze personalizzate

Una tazza mug è un oggetto comune per la nostra vita quotidiana, non solo in casa ma anche sul posto di lavoro. Nel caso in cui non si tratti di una tazza standard ma sia personalizzata, magari con una frase divertente o con delle immagini, aiuta addirittura ad allietare la giornata, e a iniziarla con il piede giusto se la tazza viene utilizzata a colazione. Questo è uno dei tanti motivi per i quali le tazze personalizzate rientrano nel novero dei gadget più apprezzati e richiesti su Internet. Chi fosse interessato a ordinare ed acquistare una o più tazze mug stampate, magari per distribuirle come gadget, può fare riferimento al sito gadget365.it, che si occupa della fornitura di un vasto assortimento di gadget aziendali tra i quali spiccano, appunto, le tazze con logo.

Perché affidarsi a Gadget365

Le tazze personalizzabili di Gadget365 fanno parte di un ricco catalogo che, in realtà, comprende anche molte altre tipologie di prodotto. Decidere di affidarsi a questa azienda vuol dire, tra l’altro, poter approfittare di un servizio clienti sempre a disposizione per fornire consigli o risolvere dubbi in vista di un acquisto. Gli esperti di Gadget365 garantiscono un supporto efficace con i loro suggerimenti mirati. L’azienda, che ha sede nel Varesotto, fa parte di Assoprom, che è l’associazione che comprende i migliori distributori e produttori di articoli promozionali e pubblicitari.

Come personalizzare una tazza

Che siano realizzate in materiale ecologico, in plastica o in ceramica, le tazze possono essere personalizzate grazie alle lavorazioni fornite da strumenti all’avanguardia che permettono di realizzare stampe caratterizzate da livelli di precisione molto elevati e una straordinaria fedeltà dei colori. La serigrafia è la tecnica di stampa che viene adottata a questo scopo, e che fa della versatilità il proprio tratto peculiare, anche perché permette di riprodurre sugli oggetti immagini di qualunque genere.

A chi si rivolge Gadget365

Gadget365 si rivolge ai liberi professionisti e alle aziende, ma anche ai privati. Le imprese, per esempio, possono approfittare di questo servizio per cercare di fidelizzare i propri clienti, traendo vantaggio dai benefici che derivano dalla distribuzione di articoli su cui siano stampati loghi o scritte. Le tazze si dimostrano dei gadget decisamente versatili, visto che si prestano a tante modalità di impiego: insomma, non servono solo a bere, ma possono diventare anche dei curiosi soprammobili o essere utilizzate come portapenne.

Perché realizzare i gadget personalizzati

In qualunque caso la realizzazione di gadget personalizzati costituisce una fantastica occasione in termini di marketing, un’opportunità da cogliere al volo quando si ha intenzione di farsi pubblicità. Perché si possano raggiungere i risultati auspicati, però, non si può fare a meno di rivolgersi a professionisti del settore della serigrafia, in grado di assicurare i più alti standard. Le lavorazioni in laboratorio vengono gestite con macchinari ad hoc che, nel caso delle tazze, devono essere in grado di stampare anche su superfici curve.

I clienti apprezzeranno

La decisione di offrire in regalo una tazza personalizzata ai propri clienti è una scelta destinata a rivelarsi vincente, non solo sul breve periodo. Le tazze, infatti, sono prodotti che durano a lungo nel tempo e che di certo non passano di moda. Sono tante le occasioni nel corso della giornata in cui è possibile utilizzarle, ed è per questa ragione che le aziende hanno l’opportunità di usufruire di una forma di pubblicità di successo che dura nel tempo. Le attività di ristorazione, per esempio, possono approfittare di questa soluzione: si pensi ai pub e ai bar che servono i clienti usando tazze personalizzate. Tutti gli avventori rimarranno colpiti favorevolmente da questa idea.

Le tazze personalizzate per la pubblicità

I clienti di un locale che vedono e usano tazze non anonime ma, al contrario, impreziosite da immagini e scritte tendono a ricordare questo fatto e ne restano impressionati in maniera positiva. È, quindi, un ottimo modo per una qualunque attività di ristorazione di rendersi memorabile. La spesa è limitata, e quel che conta è che si tratta di un una tantum: le tazze, infatti, durano a lungo, permettendo al locale di presentarsi come originale e diverso dagli altri.

Le tazze per i privati

Ma ovviamente anche un privato potrebbe decidere di richiedere una o più tazze personalizzate, da usare a casa o sul posto di lavoro. Le tazze vengono regalate anche dalle aziende, che offrono omaggi ai clienti magari durante fiere o eventi di settore, così come in occasione di ricorrenze speciali, che si tratti delle feste di Natale o di un avversario significativo. Regali di questo tipo sono ideali non solo quando sono destinati ai clienti, ma anche se sono pensati per i fornitori di servizi, a cui si può garantire un riconoscimento per la qualità del lavoro che è stato compiuto. Come si vede, sono parecchie le occasioni in cui si può pensare di fare scorta di tazze personalizzate, prodotti unici che vale la pena di sfruttare a fini pubblicitari.

La stampa delle foto sulle tazze

Ecco, quindi, che le tazze personalizzate costituiscono una splendida e curiosa iniziativa che le aziende possono mettere in pratica quando desiderano ringraziare o omaggiare i clienti. Questi, a loro volta, possono ottenere in regalo un oggetto utile da usare tutti i giorni per la colazione. Ogni volta che lo sguardo cadrà sulla tazza, il pensiero correrà immediatamente all’azienda che l’ha regalata: può esistere un veicolo pubblicitario più efficace?

Come scegliere la tazza giusta

Dalle tazze per il latte a quelle per le tisane, dalle tazze per i succhi di frutta a quelle per la camomilla, ci sono proposte per tutte le esigenze, in genere in ceramica: un materiale resistente con una verniciatura lucida o opaca. Ma esistono anche proposte differenti, tra le quali spiccano la fibra di paglia di grano e la plastica pp: sono due materiali completamente naturali che permettono di dare vita a tazze ecologiche, con un impatto ambientale ridotto, e che al pari di tutte le altre possono essere personalizzate in vari modi.