Liguria. Odissea in autostrada per raggiungere Genova con il tratto di A10 a Voltri bloccato.

Si segnalano 4 Km di coda a causa dei cantieri: in particolare per via dello scambio di carreggiata tra Arenzano e Pegli in direzione del capoluogo ligure. Pesantissimi i disagi per gli automobilisti che, da oltre mezz’ora, sono bloccati. Per percorrere il tratto autostradale tra Savona e Genova Aeroporto attualmente (alle ore 9) il tempo stimato è di circa 1 ora e 45 minuti.

Foto 3 di 4







Stessa situazione anche ieri, e nei giorni precedenti, sempre a causa dei lavori già programmati da tempo dalla Società Autostrade in prossimità dei caselli di Prá e Pegli.

Disagi anche sulla A7, con code in uscita a Bolzaneto dovute in parte anche al traffico del traffico urbano che non riesce ad assorbire il flusso proveniente dall’autostrada.