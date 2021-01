L’alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Boselli-Alberti

Il nostro Istituto, vista la peculiarità del percorso di studi, ha dimostrato particolare attenzione alle attività di alternanza scuola lavoro già parecchi anni prima dell’entrata in vigore della legge 107 del 2015 sulla Buona Scuola, superando abbondantemente il monte ore minimo previsto per gli istituti tecnici.

Attualmente le attività di PCTO (Percorsi Competenze Trasversali Orientamento) del Boselli Alberti sono organizzate secondo un piano di lavoro triennale, con inizio nelle classi terze mediante erogazione di un corso di formazione sulla sicurezza in ambito lavorativo, spendibile nelle aziende del settore a rischio medio.

L’offerta del nostro PCTO prosegue poi differenziandosi a seconda degli indirizzi: Cat, Afm, Sia, Rim e Turistico. Per ognuno di questi corsi non si parla solo di stage lavorativi mirati ma anche di incontri di formazione con esperti esterni del settore, di visite aziendali e in cantiere, di attività di orientamento in itinere collegate direttamente con il mondo universitario. Per i corsi linguistici Rim e Turistico ogni anno sono previsti periodi di stage all’estero e scambi culturali nell’ambito della comunità europea. Gli stage sono previsti per tutti i nostri alunni delle classi quarte e hanno durata di tre settimane. In tale periodo le attività scolastiche vengono interrotte. Chi lo desidera può svolgere stage lavorativi anche nel periodo estivo.

I nostri partner appartengono sia al settore pubblico (Agenzia delle entrate, Inps, Comuni, Provincia, Tribunale, Confcommercio, Procura, ecc) che privato (studi professionali di geometri, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, aziende private, ecc).

Alcune ore di PCTO sono dedicate all’erogazione di corsi professionali quali Gamma (software di contabilità) Hotel 4 (software per la gestione della reception), fotogrammetria digitale/ droni con utilizzo di software Zephir 3DF.

Al termine del triennio ai nostri studenti viene rilasciata la certificazione delle competenze acquisite (professionali, linguistiche e trasversali) spendibile nel proprio curriculum e nel mondo del lavoro. Spesso le nostre attività di stage sono servite a introdurre gli studenti direttamente nel mondo lavorativo, con grande soddisfazione per il nostro Istituto.