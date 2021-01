L‘alassino Sibello guida il riscatto di Luna Rossa: nella notte prima vittoria in Prada Cup

Alassio. Questa notte nelle acque neozelandesi di Auckland è andata in scena la seconda giornata della Prada Cup, competizione la quale mette in palio il pass per la celeberrima America’s Cup.

Ad attendere il primo equipaggio capace di raggiungere sette vittorie sono già presenti i campioni in carica del team New Zealand, vincitori della precedente edizione dello storico torneo.

Passiamo ora però al racconto delle prime regate. La nostra provincia è orgogliosamente rappresentata perfino in un altro continente, con il timoniere Pietro Sibello, originario di Alassio, che si sta ancora una volta confermando per longevità agonistica, frutto di dedizione e forza di volontà.

Queste le principali caratteristiche del nostro equipaggio protagonista su Luna Rossa che, dopo una battuta di arresto accusata nella prima giornata, è subito stata capace di riscattarsi grazie ad una prestazione sublime sfoderata nella seconda regata.

Una sfida senza storia quella contro gli americani di American Magic, terminati addirittura fuori tempo massimo. Solo il vento ha rischiato di tradire i nostri avventurosi atleti, ma le leggere folate alla fine non sono riuscite a compromettere il favorevole esito della gara.

Una regata portata a termine in 39 minuti e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque, visto che anche la prima regata era terminata sul filo del rasoio.

Gli attuali primatisti dell’Ineos Team UK hanno vinto all’esordio contro l’italiana Luna Rossa, imbarcazione che però non ha assolutamente sfigurato, dando notevole filo da torcere agli inglesi.

Insomma, una competizione avvincente con ancora tante giornate ricche di sfide, nella quale gli atleti italiani puntano a riuscire ad appianare il distacco presente proprio nei confronti di Ineos.

Questa notte alle ore 3 Luna Rossa dell’alassino Sibello tenterà quindi di raggiungere i rivali inglesi, disputando ben due regate che si preannunciano spettacolari e ricche di colpi di scena. La Prada Cup sta per entrare nel vivo!