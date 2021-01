La mamma muore a 92 anni, i figli: “Grazie a 118, guardia medica, pronto soccorso e ADI per il supporto”

Loano. Venerdì mattina è mancata nostra mamma Irma dopo una breve malattia alla bella età di 92 anni appena compiuti. In questi tempi complicati a causa del COVID abbiamo preferito assisterla a domicilio piuttosto che farle affrontare un ricovero ospedaliero che avrebbe vissuto in solitudine senza supporto da parte di noi familiari.

Abbiamo quindi avuto l’aiuto del medico curante e incrociato in questo percorso il Pronto Soccorso di Pietra Ligure, il 118, la guardia medica e i servizi di assistenza domiciliare (ADI) della sanità pubblica nella figura della infermiera Francesca. Tutti ci hanno dato un supporto concreto, puntuale, professionale ma nello stesso tempo umano, che ha garantito alla mamma tutto ciò di cui ha avuto bisogno.

In questa occasione, per noi certamente triste, abbiamo potuto constatare quanto sia importante anche psicologicamente una sanità vicina al paziente e sensibile alle ansie e ai dubbi di chi assiste. Ricordiamoci tutti dell’importanza e del valore insostituibile di una buona e robusta sanità pubblica che non ha alternative in termini di universalità di prestazioni e di diritti.

Spesso si ascoltano lamentele sicuramente ragionevoli e quindi abbiamo voluto far conoscere il nostro pensiero anche per dare supporto e fiducia agli operatori sottoposti in questo periodo ad una pressione fortissima cui va il nostro grazie più sentito e la nostra riconoscenza.

Fiorenzo e Vittorio Gimelli

Figli di Irma Tomati