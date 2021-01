La DAD, Stella San Martino e…

Notte. Pensieri. Il Covid. Le tasse. Ho pagato le tasse? La commercialista. La partita Iva. Dormi male, non senti la sveglia, oddio è tardissimo, una figlia vomita perché la devono interrogare di latino, in DAD ovviamente, l’altro non si sveglia nemmeno col terremoto, e deve andare a scuola, IN PRESENZA, ovviamente, un cane vuole pisciare, l’altro vuole bere.

Piscia un cane, bevi l’altro. Prepara il pranzo da portare al lavoro. Sveglia il figlio dormiente, consola la vomitante, hai messo tutto in cartella? Certo ma non trovo i pantaloni. Sei pieno di pantaloni. No i jeans non li metto, cazzo.

Intanto non dire cazzo, poi mettiti quel che vuoi.

Ora il cane che ha bevuto vuol pisciare e quello che ha pisciato vuol bere.

Ripassa rosa rosae, prendi coscienza che gli adolescenti non mettono più i jeans, piscia un un cane, bevi l’altro.

Esci. Macchina. Freddo. Ghiaccio. Andiamo.

Stella San Martino Stella Gameragna.

“Cazzo, mamma, il foglio della autocertificazione!! Devo giustificare l’assenza di ieri e dire che non avevo il covid”.

Intanto non dire cazzo. Poi potrei scrivere sul foglio che avevi un mal di pancia sospetto ma sono pur sempre tua madre.

Torna indietro. Gameragna, San Martino. Ghiaccio. Derapata. Casa.

Telefona alla figlia vomitante, fatti buttare il foglio dalla finestra.

Il foglio finisce in una pozza di guano e sterco. Fa niente, son meno di 5 secondi, va bene, sono sopravvissuta a Chernobyl.

Torni in macchina, San Martino, Gameragna.

Sì, ma sto foglio dobbiamo ben compilarlo.

“Cazzo, mamma, Zoe ha preso il foglio del calcio invece di quello della scuola!”

Intanto non dire cazzo, poi fa niente, è uguale. Son tutti uguali sti fogli, devo solo dichiarare che non sei malato e sei solo piciu e se sei malato la colpa è mia e solo mia.

Tirami fuori una penna dalla cartella che lo compilo.

“Va beh, Mà, io adesso non lo so se ho una penna però!!”

“Eh, Elia, cazzo, però!!!!

Secondo voi cosa mi ha risposto??

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia Pistacchio, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Ogni martedì uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente. Clicca qui per leggere tutti gli articoli