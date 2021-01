La Croce Bianca di Laigueglia piange la scomparsa di Graziella Marchesi

Laigueglia. Lutto a Laigueglia per la scomparsa di Graziella Marchesi.

La donna, ex milite della Croce Bianca, si è spenta la scorsa notte all’età di 79 anni.

Marchesi aveva contribuito alla fondazione dell’associazione e per molti anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e consigliere della pubblica assistenza.

Nel 2018 venne premiata per la sua lunga presenza nella Croce Bianca e – come ricordano i colleghi – “per il fulgido esempio di volontariato”. Il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, ex presidente della pubblica assistenza, si unisce al cordoglio della famiglia ricordando la dedizione del milite.

Marchesi lascia il marito Giorgio e le figlie Debora e Barbara. I funerali avranno luogo domani, lunedì 18 gennaio, alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Matteo di Laigueglia. Oggi, domenica 17 gennaio, sarà recitato il Santo Rosario.