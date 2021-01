IVG vicino a te: il bot di Telegram risponde alle tue domande su cronaca, politica o sport

Nel mondo sono oltre 100 milioni gli utenti: pochi confronto al miliardo di Whatsapp, ma la app russa che ha come simbolo l’aeroplanino di carta sta guadagnando terreno giorno dopo giorno. Per questo IVG.it, tra le prime testate locali in Italia, ha deciso da tempo di attivare il proprio “Bot ufficiale” attraverso il quale i lettori potranno ricevere gratuitamente e in tempo reale le nostre breaking news come già avviene per oltre 5000 utenti su whatsapp.

Per attivare il nuovo servizio basta scaricare la app Telegram sul proprio smartphone, collegarsi all’indirizzo https://telegram.me/ivgit_bot e cliccare su “Avvio”. Come per Whatsapp il nostro canale ufficiale si limiterà ad inviare le breaking news più importanti della giornata nel momento stesso in cui accadono, sempre senza spam e gratuitamente.

Ma oltre a questo è possibile “dialogare” con il “BOT” (termine tecnico che identifica l’intelligenza artificiale che risponde in automatico) ed interrogare il nostro archivio per conoscere ad esempio le news principali di cronaca o sport, politica ed economia. Questa è la versione 1.0; nelle prossime settimane continueremo ad aggiungere nuove funzionalità come la possibilità di poter consultare le previsioni meteo, il calendario delle manifestazioni o ricercare le informazioni di pubblica utilità.

Come per Whatsapp (dove per iscriversi basta un messaggio “IVG ON” al numero 393/9101200) il nostro canale ufficiale si limiterà ad inviare le breaking news più importanti della giornata nel momento stesso in cui accadono, sempre senza spam e gratuitamente.

Rispetto a servizi simili come WhatsApp o Facebook Messenger, Telegram punta tutto sulla privacy e la sicurezza: i messaggi scambiati su Telegram sono criptati e gli utenti hanno la possibilità di avviare chat segrete che non possono essere lette su nessun dispositivo che non sia quello dei partecipanti. Un’altra funzione molto popolare è quella che permette di cancellare automaticamente una chat dopo un periodo di tempo predefinito.