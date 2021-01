Istituto “Federico Patetta” di Cairo: ecco come iscriversi

Cairo Montenotte. Ultima settimana (si ha tempo fino al 25 gennaio) per effettuare le iscrizioni alle classi prime dell’Istituto “Federico Patetta” per il prossimo anno scolastico 2021/2022. La procedura dovrà essere svolta online.

Basterà: individuare la scuola di interesse ed il relativo codice ministeriale; registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline per ottenere le credenziali di accesso all’iscrizione online, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID); compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio ed inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, o che comunque abbiano difficoltà nella gestione della modalità di iscrizione online, è possibile recarsi – previo appuntamento (tel. 019 504684) – presso la segreteria l’istituto in via XXV Aprile per effettuare un’iscrizione cartacea (i dati verranno inseriti nel sistema iscrizioni on line dagli addetti della scuola). I dati richiesti per la compilazione della domanda: dati anagrafici e codice fiscale dell’alunno/a; dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo mail, recapito telefonico dei genitori.

Per chi volesse effettuare l’iscrizione autonomamente, si riporta di seguito l’elenco dei corsi presenti nel Istituto “Federico Patetta”, con i relativi codici da indicare nel modulo di iscrizione

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing codice SVTD00301L

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio codice SVTD00301L

Indirizzo Meccanica, Meccatronica codice SVTF00301V

Indirizzo Elettrotecnica codice SVTF00301V

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (5 anni) codice SVRI003012

Percorso IeFP: Operatore Meccanico (3 anni) codice SVRI003012

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI

Indirizzo Servizi Commerciali (5 anni) codice SVRI003012

Percorso IeFP: Operatore Servizi alle Imprese (3 anni) codice SVRI003012