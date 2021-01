Investito operaio sulla A26: trasportato d’urgenza al Villa Scassi, autostrada chiusa per tre ore

Liguria. A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 7,30, l’autostrada A26 è stata chiusa al traffico in direzione nord, nella tratta compresa tra il bivio con la A10 di Arenzano e Masone.

Secondo le prime ricostruzioni un operaio al lavoro in uno dei cantieri sarebbe stato investito da una macchina riportando diversi traumi: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso più vicino che è quello del Villa Scassi di Sampierdarena. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina.

Per tre ore, quindi, si sono registrati disagi sulla tratta, con gli automobilisti che per raggiungere la Valle Stura dovevano percorrere la statale del Turchino fino a Masone, tra neve e curve. Il tratto è stato poi riaperto intorno alle 9.30