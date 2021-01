Investita da un’auto a Valleggia, ferita una donna

Quiliano. Investimento pedonale nella tarda mattinata di oggi a Quiliano, nella frazione di Valleggia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13 e 10, una donna è stata investita da un’auto mentre stava passeggiando, la dinamica è ancora in fase di accertamento.

La signora, dopo l’impatto con la vettura, è caduta a terra, riportando la frattura di una spalla e altre ferite sul resto del corpo. Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei militi della Croce Bianca di Spotorno. Stando a quanto riferito, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari la donna è stata trasportata in ospedale.

Restano da appurare le cause esatte dell’investimento, che non sarebbe avvenuto sulle strisce o su una zona pedonale. La signora sarebbe stata colpita mentre l’auto stava effettuando una manovra, forse il conducente della vettura non si è accorto della sua presenza.