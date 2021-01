Incidente sulla A6, auto ribaltata: un ferito

Autostrada Torino-Savona. Si è verificato pochi minuti prima delle 19 un incidente in autostrada sulla A6 Savona-Torino nelle vicinanze dell’uscita di Ceva. Un mezzo si è rovesciato su un fianco per motivi ancora da chiarire.

Dall’auto che si è rovesciata su un fianco è rimasta ferita una persona che è stata subito soccorsa dai militi della Croce Rossa di Millesimo e di Cengio, che sono accorsi sul luogo con due ambulanze e l’automedica.

Fortunatamente la situazione non è grave come si è subito ipotizzato. La donna ha riportato solo alcune contusioni ed è riuscita ad uscire dal mezzo autonomamente. E’ stata trasportata in codice verde all’ospedale Santa Corona.