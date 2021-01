Savona. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio tra corso Ricci e via Aglietto a Savona.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 16.00, si è verificato uno scontro tra due auto, una Opel Corsa e una Skoda Fabia, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra le due vetture, la seconda auto si è ribaltata su un fianco.

Foto 3 di 3





Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Oro di Albissola Mare, del 118, oltre alla polizia locale e alla polizia stradale che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Stando alle prime informazioni, gli occupanti dei mezzi coinvolti non hanno riportato gravi traumi o ferite: una ragazza e un altro uomo sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona dalle due ambulanze presenti sul posto.

Proseguono i rilievi e gli accertamenti sullo scontro tra le due auto.