Inaugurato Orientamenti Senior con Maurizio Lastrico 

Liguria. Si è aperta questa mattina l’edizione “virtual” di Orientamenti Senior, la tre giorni dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che, sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it, potranno avere informazioni su Università e Istituti Tecnici Superiori, ma anche sul mondo del lavoro e sulla società. Sono 263 gli stand (67 con “chat attiva” in tempo reale e 126 con videocall prenotate) a disposizione dalle ore 9 alle 19. Nello stesso ampio spazio temporale sono programmati ben 165 webinar a cui risultano già iscritti oltre 27.000 utenti.

Il programma completo è all’indirizzo: www.orientamenti.regione.liguria.it/salone/programma.

Ad inaugurare la prima giornata di Orientamenti Senior sono stati l’assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra e, in rappresentanza dell’Università di Genova, la professoressa Giulia Pellegri. Testimonial speciale è stato Maurizio Lastrico che, nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, ha intrattenuto gli studenti con un webinar sulle terzine dantesche, sul mestiere dell’attore e sull’importanza della “creatività” in questo particolare momento storico.

“Voglio ringraziare l’Università di Genova e la Direzione scolastica regionale, tutto il team del progetto Orientamenti e, soprattutto, studenti, genitori e docenti”, sottolinea Ilaria Cavo. “È importante che in queste tre giornate che sono davvero piene e con un arco temporale che va dalla mattina alla sera, i ragazzi possano avere informazioni, incuriosirsi, trovare sollecitazioni.

Questa è una edizione particolare, tutta digitale, proprio nella settimana in cui la scuola secondaria di secondo grado è ritornata parzialmente in presenza. Una soluzione che ci ha permesso di non fermarci e continuare a guardare in prospettiva. È nostro dovere – prosegue l’assessore Cavo – aiutare i ragazzi a costruire un pezzo del loro futuro. Qui ci sono i contenuti che permetteranno di fare le proprie scelte in modo consapevole. Ringrazio Maurizio Lastrico per aver voluto portare la propria esperienza. Lui è un talento della nostra Liguria. Qui i talenti possono crescere. Lui rappresenta un settore, quello dell’arte, che si è saputo reinventare in un momento difficilissimo.

Ha raccontato Dante a suo modo, leggero ma allo stesso tempo profondo, nel 700° anno dalla scomparsa del sommo poeta. Un profeta dell’Italia che ha saputo unire in senso linguistico.

Ho voluto anche ricordare ai ragazzi come nella Divina Commedia non si trovino risposte, ma chiavi di lettura sui grandi temi della vita: l’amore, la fede, il peccato, la redenzione, il destino. E se vogliamo Orientamenti è proprio questo: un progetto che cerca di dare ai ragazzi delle chiavi di lettura per interpretare il loro futuro. Non una lezione di una giornata, ma un percorso che possa accompagnare i giovani a scelte consapevoli, stimolandone la curiosità e la conoscenza.”

Emozionato, ma come sempre trascinante, Maurizio Lastrico racconta così la sua avventura da “prof”. “Ero in soggezione a sentirmi un professore. Ho deciso di aprirmi anche in una situazione difficile come quella di parlare davanti a un computer. Ho spiegato cosa mi ha smosso, cosa mi ha portato a seguire le mie passioni, affrontando anche le difficoltà, però sempre cercando di registrare se erano cose buone o meno. Ho cercato di far capire ai ragazzi che se ci si occupa con passione anche di cose leggere, quelle cose possono diventare importanti”.

Sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it è protagonista l’Università di Genova ma ci sono anche altri 23 Atenei, tra cui alcuni in rappresentanza di Olanda, Svizzera e Lettonia. Presenti anche gli ITS liguri e nazionali così come numerosi espositori in rappresentanza dell’area lavoro e società. Tutti gli studenti iscritti alla piattaforma avranno diritto all’attestato PTCO, ovvero il riconoscimento quale esperienza di “alternanza” per le attività svolte sia come classe sia come singoli.

Un approccio consapevole alla scoperta dei percorsi di studio dopo le “scuole superiori” verrà favorito anche dall’attività di #Progettiamocilfuturo che propone ogni giorno un webinar. E’ stato anche realizzato un vademecum con l’obiettivo di fornire una guida concreta ai genitori che si trovano ad accompagnare le proprie figlie e i propri figli nella scelta della scuola superiore. Può essere scaricato al seguente link.

Promosso dall’Assessorato alla Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio, Citta Metropolitana, Comune di Genova e Porto Antico di Genova, il 25° Salone Orientamenti ha riscontrato nelle giornate di novembre oltre 150 mila contatti. Ottimo riscontro ha avuto anche la sessione di dicembre dedicata a Orientamenti Junior con 32.000 partecipanti tra insegnanti, genitori e studenti delle Scuole secondarie di primo grado.

Queste ultime tre giornate chiuderanno il percorso. Domani, nel “giorno della memoria“, i webinar inizieranno con un minuto di silenzio in ricordo di questa immane tragedia. Giovedì 28 il programma si chiuderà con “Bruciabaracche in DAD” secondo appuntamento con gli artisti Andrea Possa e Marco Rinaldi, Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Enzo Paci, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti.