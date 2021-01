Immagine Danza, ripresi gli allenamenti della squadra agonistica: “Abbiamo voluto tenere vivi i sogni di questi ragazzi”

Borgio Verezzi. Sono iniziati ieri gli allenamenti a porte chiuse della nuova squadra agonistica della scuola Immagine Danza di Borgio Verezzi, nel settore Street Dance.

Malgrado le difficoltà del momento, il centro sportivo Immagine ha aperto un’area della struttura, nel rispetto di tutti i protocolli previsti dalle normative vigenti, per accendere le attività agonistiche, che Immagine Danza pratica da ormai venti anni nel settore hip hop, settore in continua crescita, che ha realizzato i sogni e le ambizioni di molti giovani appassionati di cultura hip hop residenti nelle zone limitrofe al comune di Borgio e a molti suoi residenti, sia in Italia che all’estero.

Con le nuove normative anti Covid viene permesso l’allenamento a porte chiuse a tutti i ballerini iscritti alle competizioni nazionali del Coni. Sei saranno le ballerine di età compresa tra i 9 e i 12 anni, riunite nella crew Gangsta Gams, che affronteranno il 13 e 14 marzo la prima fase, la quale si svolgerà online con la federazione Opes Danza ed aprirà le porte alla finalissima International Excellent Competition del 15 e 16 maggio 2021 Cinecittà Word Roma.

Si tratta di Giulia Mammoliti, Maria Garolla, Matilde Garulla, Arianna Natta, Giulia Servidio, Giorgia Di Sparti, allenate da Monica Giovannini e coreografate da Joele Ciocca, figlio dei proprietari del centro sportivo Immagine, ballerino professionista in formazione professionale all’accademia Bs the School di Byron Clairicia a Novate Milanese.

“Abbiamo voluto tenere vivi i sogni di questi ragazzi – ci racconta Monica Giovannini, direttrice artistica di Immagine Danza -. È un momento di estrema difficoltà per loro, che sono la categoria sicuramente più penalizzata: niente più abbracci, niente più contatti umani, niente più sogni, solo schermi, tablet e cellulari. Il rischio è che quando finirà tutto, augurandosi che accada e il più velocemente possibile, questi giovani abbiano perso interessi e passioni ad ogni cosa. Siamo grati alle famiglie che, con fiducia nel nostro operato, ci affidano i loro figli, consentendoci di far brillare nei loro cuori la passione per la danza hip hop, partecipando a queste competizioni. Veder brillare gli occhi di questi bambini sopra le loro mascherine, in un periodo come questo, ha un valore per noi inestimabile”.

In categoria Assolo Urban Dance gareggerà anche il diciottenne pietrese Gabriel Natta, ballerino storico di Immagine Danza, dalla tenera età di sei anni.

“Dal 23 ottobre la nostra categoria sportiva e di danza è ferma. Un danno per tutto il settore italiano inestimabile, si fanno lezioni online di danza e di fitness molto frequentate, ma non è la stessa cosa per l’utente. Entrare in casa delle persone, nei loro ritmi, è per certi versi molto bello, ma non tutti hanno spazi e tempi che gli consentano di vivere quel momento come momento di svago e relax – spiega Luca Ciocca, responsabile del settore fitness -. Abbiamo portato a casa delle persone le bike da spinning, facciamo lezioni online in gruppo, anche se lontani, idem con il pilates… ma ci si augura di ripartire al più presto in presenza, per il bene del nostro settore e per il bene del benessere psicofisico di tutti“.

Nell’attesa di poter ripartire con tutte le attività presenti nel centro sportivo Immagine e con tutti i ballerini iscritti alle attività di danza hip hop e break dance, auguriamo a questi sette ballerini di realizzare i loro sogni e le loro aspettative.