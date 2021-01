Il Savona diventa “Pro”, il perché di una scelta che “sarà temporanea”

Savona. Era necessario cambiare la denominazione della società perché troppo simile a quello della precedente realtà. La scelta dei dirigenti dell’ormai ex Asd Savona calcio è stata comunicata oggi attraverso una nota stampa.

Sottolineare il legame con la città, che si sta cercando di ritrovare anche attraverso numerose iniziative solidali, e la volontà fare del bene a Savona ridandole una squadra di calcio degna della storia che la caratterizza sono gli elementi alla base della scelta di modificare il nome in “Pro Savona calcio”. Insomma, “a favore del calcio a Savona”.

Il vicepresidente Simone Marinelli conferma i motivi della scelta ribadendo però con fermezza quanto esposto nel comunicato: “Appena ne avremo l’opportunità desideriamo riprendere il nome e il simbolo”.

Queste le parole del sodalizio del presidente Grenno: “Al termine di proficuo confronto con la Federazione Italiana Gioco Calcio, la società Asd Savona calcio ha deciso, in attesa degli sviluppi delle pratiche relative al bando d’asta relativo alla vecchia denominazione e del logo del Savona calcio, di correggere la denominazione assunta al momento della sua fondazione nello scorso agosto. In data 29 dicembre, durante l’assemblea dei soci, gli stessi hanno deciso, all’unanimità, di mutare la propria denominazione da Asd Savona calcio in quella di ‘Pro Savona calcio’. Tutto ciò con la ferma determinazione di poter rilevare dalla curatela fallimentare la vecchia denominazione per riuscire a mantenere e continuare la storica tradizione dei colori biancoblù anche nel prossimo futuro”.