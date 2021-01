Il Sappe e l’Anppe donano 300 mascherine alla Rsa Baccino di Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Una delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ANPPE, in collaborazione con Segreteria Nazionale della Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, ha donato e consegnato, questa mattina a Cairo Montenotte, 300 mascherine chirurgiche per il personale medico e socio-sanitario della Rsa Baccino di Cairo Montenotte.

Erano presenti Donato Capece e Michele Lorenzo, rispettivamente segretario generale e segretario per la Liguria del SAPPE, ed Enzo Cionti, responsabile dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ANPPE di Cairo Montenotte, i quali hanno consegnato il materiale alla Capo Sala della struttura.

“SAPPE ed ANPPE sono un faro di legalità composto da tutti i validi uomini e donne che hanno servito e servono lo Stato, come i poliziotti penitenziari – spiega Capece – Un ruolo difficile e di prima linea, poiché non è cosa facile stare tutti giorni a contatto con le diverse tipologie di detenuti, che rappresentano una popolazione spesso emarginata e dimenticata, con loro però troppo spesso ci si dimentica di chi vive quasi come un recluso, circondato da celle e sbarre come i poliziotti penitenziari. Il SAPPE e l’ANPPE sono già intervenuti, con i propri associati, in altre situazioni di emergenza, come il terremoto dell’Aquila e le alluvioni nel Nord e Centro Italia, e anche in questo caso vuole dare il suo fattivo contributo per aiutare le popolazioni coinvolte nella pandemia. Anche in molte altre città italiane SAPPE ed ANPPE stanno provvedendo, con i propri iscritti ed associati, a portare dispositivi di protezione individuale per gli operatori socio-sanitari di ospedali residenze protette nonché per i rispettivi ospiti”.

Cionti sottolinea come “l’ANPPE è l’unica organizzazione, a livello nazionale, rappresentativa del personale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo di polizia penitenziaria in congedo ed spesso coinvolta, con la Sezione di Cairo Montenotte, in interventi di solidarietà ed aiuto verso i meno fortunati”.

Lorenzo informa, infine, che “domani si avvierà il corso di formazione per nuovi Agenti di Polizia Penitenziaria, una sessantina di ragazzi che si aggiunto ai sessanta già in sede. La Scuola di Cairo Montenotte è una struttura di eccellenza nella formazione e nell’aggiornamento professionale degli appartenenti non solamente al Corpo di Polizia Penitenziaria ma anche alle altre Forze di Polizia”.