Il Covid fa saltare il Carnevale di Savona: l’appuntamento con “Re Cicciolin” rinviato al 2022

Savona. “Il carnevale è nei secoli un atto liberatorio delle popolazioni per illuminare il buio dell’inverno e allontanare per un breve periodo i problemi che le assillano. Mai come in questa triste stagione del nostro pianeta ce ne sarebbe bisogno! Ma la dura guerra contro il covid19 ci impedisce di celebrare le nostre tradizioni, tanto attese dai bimbi e dalle famiglie”.

Così, in una nota, l’associazione organizzatrice delle annuali manifestazioni “A Campanassa” di Savona, che in accordo con il Comune e in ottemperanza alle disposizioni di legge quest’anno “deve rinunciare suo malgrado a donare alla città il suo ventaglio di iniziative” fanno sapere.

Di seguito l’elenco delle manifestazioni che quest’anno non avranno luogo: l’arrivo in barca nel molo della Torretta di Cicciolin e Scignua con il corteo di barche in collaborazione con Assonautica e con la Banda Forzano; il corteo nelle vie della città, con la partecipazione in costume dei Gruppi storici e folcloristici di altre Associazioni consorelle, dei Rioni e dei Borghi savonesi e delle Maschere di altre regioni, accompagnate dalle rispettive corti, sempre presenti all’apertura del Carnevale savonese; la consegna delle chiavi della città a sua Maestà Cicciolin “Re del Carnevale”, da parte del sindaco ; la visita di Cicciolin nel reparto di Pediatria, nelle scuole, RSA, RP di Savona e del territorio; la partecipazione di Cicciolin alle feste organizzate in città e provincia (o fuori regione), durante il Carnevale; la partecipazione di Cicciolin e del Gruppo Storico dell’A Campanassa alle manifestazioni di altre regioni e agli eventi organizzati dal “Gruppo Maschere Italiane”; la chiusura del Carnevale con restituzione delle chiavi della Città al Sindaco e festa della Pentolaccia.

“Ringraziamo il sindaco di Savona e l’amministrazione comunale per la sensibilità manifestata nell’occasione e per aver supportato l’A Campanassa nella scelta dolorosa ma non trattabile, nel rispetto della normativa vigente e della cittadinanza colpita dalla grave pandemia in atto. Quindi si comunica a tutti i savonesi che, quest’anno, nostro malgrado, sono sospese tutti gli eventi dedicati al Carnevale di Savona e che domenica 17 gennaio non avranno inizio le attese manifestazioni per l’inizio del Carnevale e che la ‘A Campanassa’ e il Comune di Savona danno appuntamento alla cittadinanza il prossimo gennaio per festeggiare il carnevale 2022!” concludono.