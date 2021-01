Il Circolo Scherma Savona ha amici negli Stati Uniti: gemellaggio con l’Atiba Fencing Club

Savona. Lo sport si è sostanzialmente fermato in questo periodo di pandemia. La scherma, in quanto disciplina non di contatto, ha avuto la fortuna di poter proseguire le sue attività di allenamento, nel rispetto dei severi protocolli.

“Ci siamo muniti di attrezzature specifiche con un impegno economico non trascurabile – ci riferisce Roberto Faldini, presidente del Circolo Scherma Savona – per garantire la massima sicurezza ai nostri iscritti. Nel contempo pensiamo al futuro ed in questa prospettiva ci siamo gemellati con una società statunitense, l’Atiba Fencing Club“.

“Ho firmato assieme al presidente del club americano, il dottor Abbas Fadel, medico e maestro di scherma – racconta Faldini -, un protocollo di accordo e lo ringrazio personalmente per la gentilezza, la cortesia e l’apertura mostrata nei nostri confronti. Abbas è un grande uomo della scherma americana e, come dice uno dei nostri motti, siamo avversari solo in pedana, ma amici fraterni nella vita”.

“In questa società – prosegue Federico Santoro, maestro di scherma del sodalizio savonese – presieduta dal dottor Abbas Fadel, come prima correttamente indicato dal nostro presidente e che ringraziamo per la sua disponibilità, milita una nostra amica italo-americana della scherma: la forte spadista milanese Margherita Guzzi Vincenti e, tramite il suo profilo, abbiamo steso un accordo simbolico di gemellaggio con la società americana”.

“Margherita, che ha la doppia nazionalità – conclude Roberto Faldini – sta lottando per ottenere un posto nella squadra statunitense della spada nelle prossime Olimpiadi di Tokyo. Da anni studia nelle facoltà di medicina nel paese oltreoceano, ma ha continuato con abnegazione a coltivare il nostro bellissimo sport. Spesso la ospitavamo ad allenarsi nella nostra palestra quando, tornando in Italia, passava qualche tempo nella sua abitazione a Varazze. Le auspichiamo ogni successo e, se arriverà al traguardo, un piccolo contributo anche se minimo di Savona sarà presente nella sede olimpica”.

Nella foto sopra: una lezione di spada negli Stati Uniti

Atleti in pedana negli Stati Uniti

Consigli durante una gara negli Stati Uniti

Margherita Guzzi Vincenti con Abbas Fadel