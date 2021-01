Boissano. L’impianto sportivo intercomunale di Boissano è tornato ad ospitare una manifestazione di atletica leggera e si è respirato da subito grande entusiasmo e voglia di ripartire in questa prima fase regionale dei campionati italiani lanci invernali. La seconda verrà ospitata ancora da Boissano sabato 13 febbraio.

Prime spallate nel disco uomini con l’atleta paralimpico Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure) che inizia il suo percorso verso i campionati europei e (ci si augura) le Paralimpiadi con un miglior lancio di 43,93.

Gioele Buzzanca (Atletica Arcobaleno Savona, attualmente a Torino per studio e sotto la guida attenta del coach Domenico Polato) evidenzia notevoli miglioramenti e si migliora due volte, aggiudicandosi la gara con il nuovo personale di 46,19.

Il protagonista assoluto di giornata è però il martellista Davide Costa (Cus Genova). L’allievo di Valter Superina spedisce l’attrezzo da 6 chilogrammi a 68,49, incrementando di un metro il suo precedente primato regionale, sfiorando il minimo per i Mondiali di categoria Juniores e piazzandosi a soli 8 centimetri dalla miglior misura stagionale, realizzata a metà gennaio dall’amico rivale di sempre Gregorio Giorgis.

Sempre nel martello junior, ma al femminile, è Ilaria Marasso (Cus Genova) a realizzare una ulteriore misura di livello nazionale con un miglior lancio di 50,93.

Altre due vittorie per i portacolori Arcobaleno con lo junior Leonardo Musso primo nel giavellotto con il nuovo record personale di 42,78 e la compagna di squadra e di categoria Silvia Di Gioia che si è imposta nella gara femminile con 33,64. Affermazione nel peso per Giordano Musso (Cus Genova), con la buona misura di 14,45.

Risultati di prestigio anche ad opera di alcuni dei numerosi “ospiti” extra regione. Bella gara di martello donne, con affermazione di Cecilia Desideri (Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi) con 60,94. Al secondo posto Luclilla Celeghini (Fratellanza Modena) giunta a 55,19. In questa gara molto positivo il rientro di Giulia Brunelli (Atletica Arcobaleno Savona) che realizza un lusinghiero 40,29, di buon auspicio per una stagione che si preannuncia stimolante.

Nel giavellotto femminile buon 44,12 per Federica Palumbo (Atletica Libertas Unicusano Livorno) ed affermazione nel martello uomini per l’astigiano Matteo Crivelli con la misura di 56,36.

Piena soddisfazione per gli organizzatori del Comitato regionale ligure Fidal, supportati dall’Atletica Arcobaleno Savona e dai volontari del Boissano Team per questo primo evento dell’anno 2021 realizzato con il patrocinio del Comune di Boissano e dei numerosi enti che hanno sottoscritto l’accordo per la gestione della struttura ed il supporto della Fondazione Agostino De Mari, ed appuntamento a sabato 13 febbraio per la seconda giornata del campionato.

Nella foto sopra: il gruppo Arcobaleno

Stefano Corona premia Lorenzo Tonetto

Davide Costa

Gioele Buzzanca premiato da Marco Muratore