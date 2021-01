“Gli uomini di Hammamet”, un brano del ligure Cosimo Dingeo apre la nuova raccolta di inediti di Giuni Russo

Loano. E’ tratto ed ispirato ad uno scritto del “ligure d’adozione” Cosimo Damiano Dingeo “Gli uomini di Hammamet”, il brano di apertura di “Aliena (Giuni dopo Giuni)”, la raccolta di inediti di Giuni Russo uscita il 15 gennaio scorso in formato Cd e vinile.

Scomparsa prematuramente nel 2004, agli inizi della propria carriera Giuni Russo è stata “prodotta” da Franco Battiato. A rendere la sua indimenticabile voce celebre e conosciuta dal grande pubblico sono stati poi successi come “Un’estate al mare” o “Alghero”. Grazie alle sue capacità vocali, nella sua carriera Giuni Russo ha potuto sperimentare e pubblicare brani come “A casa di Ida Rubinstein” e interpretare arie di Donizetti, Verdi e Bellini.

In “Aliena” vengono proposti alcuni brani inediti recuperati di recente. Nella track list, oltre allo splendido brano per voce e chitarra “O sentiero d’o mare”, ritroviamo in apertura “Gli uomini di Hammamet”, pezzo tratto e ispirato da uno scritto di Dingeo Cosimo Damiano, pugliese ma ligure di adozione con una grande passione per la poesia e per la pittura.

Dingeo non nasconde la sua “immensa soddisfazione per aver contribuito alla realizzazione di questo brano e soprattutto al suo recupero”. “Ritrovare il proprio nome in un lavoro della cantante che da sempre si ama è qualcosa che commuove e rende felice”, afferma.

“Gli uomini di Hammamet”, brano sensuale dalle atmosfere orientali, richiama paesaggi di spiagge e mare. Quegli stessi luoghi che il nostro corregionale di “sola adozione”, come lui stesso ci tiene a precisare, metterà al centro della propria produzione pittorica e poetica, con esposizioni sulle spiagge liguri.