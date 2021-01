Gli studenti dell’istituto “Migliorini” passano alla finale nazionale del Cooking Quiz Digital

Finale Ligure – E’ partita con grande successo la quinta edizione del Cooking Quiz, progetto online il cui obiettivo è stato di regalare 90 minuti formativi, divertenti e di svago nel mondo della culinaria agli studenti degli istituti alberghieri di tutta Italia. Ospiti di alto livello hanno presenziato all’evento, tra cui chef docenti di grande prestigio, come Valerio Cabri per la lezione di enogastronomia e Stefano Venturelli, Restaurant Manager di ALMA, per la lezione di Sala/Vendita.

Tuttavia, il vero protagonista del concorso nazionale è stato l’Istituto Alberghiero “A. Migliorini” di Finale Ligure, le cui classi 4^B ind. Enogastronomia e 4^A ind. Sala/Vendita hanno ottenuto il pass per la Finalissima Nazionale prevista a maggio, dove dovranno battersi con i colleghi di altri 81 Istituti Alberghieri di tutta Italia.

Norberto Andreoni, professore e coordinatore del progetto ha dichiarato: “Desidero ringraziare Alma, Plan e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il format per la classi quarte degli istituti alberghieri. Infatti in questo difficile momento con gli alunni costretti in Dad abbiamo ricevuto qualche momento di svago, competizione, un po’ di didattica che non guasta mai. Grazie al Cooking Quiz gli alunni hanno gareggiato con i loro pari imparando e divertendosi. Lodevole iniziativa!”.

Un ottimo risultato per il “Migliorini” e tanta soddisfazione anche per il prof. Andreoni, sopratutto considerando la natura del progetto, che per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.