Giorno della Memoria, a Varazze inaugurate le 14 pietre d’inciampo in memoria degli scomparsi nei lager nazisti

Varazze. Sono state inaugurate nella mattinata di oggi “Giorno della Memoria”, le 14 pietre d’inciampo relative ad altrettanti varazzini scomparsi nei lager nazisti.

Introdotta dal vice sindaco (facente funzione di sindaco) Luigi Pierfederici, seguito dall’ex sindaco e neo consigliere regionale Alessandro Bozzano, promotore dell’iniziativa, e dall’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, la manifestazione ha visto l’alternarsi di diversi oratori, tra cui il Amnon Cohen, pediatra ed ex primario dell’ospedale San Paolo di Savona, in rappresentanza della comunità ebraica di Savona, del rappresentante Anpi Davide Petrini, dell’assessore comunale Paola Busso, in rappresentanza della scuola primaria di Varazze “Giuseppe Massone” e del parroco di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni d’arma: bersaglieri, marinai d’italia, carabinieri e gruppo alpini.

Mario Traversi ha recitato una poesia dedicata ai 14 concittadini, alcuni dei quali di sua conoscenza, mentre don Claudio si è soffermato su un brano biblico inerente il dovuto “ricordo” a Dio, quando si è in tempo per evitare certi errori e orrori. Un excursus su quanto avvenne a causa della follia omicida nazifascista, ha riportato i presenti sulla necessità di vigilare affinché certi errori non abbiano a ripetersi, mentre un appello all’osservanza ferma e attenta della Costituzione, riguardante il divieto assoluto di “apologia del Fascismo”, è stato lanciato da Davide Petrini, che ha stigmatizzato l’assenza di interventi in merito. Gli oratori hanno giustamente onorato con efficacia la necessità e il dovere di vigilare affinchè non abbiano a ripetersi errori e orrori, spesso accompagnati da lassismo ed indifferenza.

Questi nomi dei 14 varazzini scomparsi nei lager nazisti, con l’augurio che le “Pietre d’inciampo” a loro dedicate, siano di monito per un mondo che non inciampi nel dimenticatoio dell’indifferenza: Mario Piombo, Agostino Bernardis, Angelo Piombo, Giovanni Isetta, Bartolomeo Accinelli, Livio Canale, Antonio Accinelli, Pietro Gio Batta Cerruti, Armando Cerruti, Gio Batta Salviati, Ludovico Koffler, Luigi Pigozzi, Raffaele Leghissa, Antonio Delfino.

Ed ecco la poesia scritta e letta dal giornalista, scrittore storico e poeta Mario Traversi: