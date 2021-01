Alassio. Appello per ritrovare Caos, gatto smarrito nella zona di via privata Neghelli ad Alassio.

Il micio non fa più ritorno a casa da ormai sei giorni ed il suo proprietario, Matteo, è molto preoccupato in quanto “non è mai stato via così tanto tempo”.

Caos ha 2 anni, è un gatto molto affabile e si lascia avvicinare facilmente. E’ castrato e da poco ha dovuto subire un intervento importante che lo costringe ad avere cure ed un’alimentazione particolari.

Chiunque lo abbia visto può contattare Matteo al numero 340.9525334.