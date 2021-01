Fuga di gas dalla cucina appena acquistata, due 30enni rischiano la vita

Finale Ligure. Hanno acquistato, in economia, una cucina da sistemare nel loro alloggio all’interno di un’azienda agricola di Finale Ligure, di cui erano dipendenti, ma l’elettrodomestico era difettoso e durante la notte una perdita di gas ha fatto rischiare la vita a due nordafricani, dell’età di 34 e 36 anni.

Fortunatamente si sono accorti che qualcosa non andava, a causa di un persistente malessere ed hanno chiamato un’ambulanza, che li ha soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stanno già meglio e in giornata dovrebbero essere dimessi, ma hanno vissuto attimi di paura.

Contestualmente sono intervenuti i Carabinieri di Finale Ligure, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Anche la Polizia Locale è stata interessata per verificare che i locali dove erano alloggiati i due nordafricani fossero idonei per abitarvi.

Sono state scoperte una decina di bombole di gas da cucina raccolte in modo irregolare da parte dell’azienda, pertanto i VV.FF. hanno imposto al titolare di portarle via per evitare altri problemi.