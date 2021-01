Fratelli d’Italia, Daniele DeFelice nominato coordinatore del comprensorio del Beigua

Varazze. Sarà Daniele DeFelice il coordinatore del sub-ambito del comprensorio del Beigua di Fratelli d’Italia. Avrà il compito di “far crescere il partito di Giorgia Meloni” in quella particolare zona.

Daniele DeFelice è varazzino, impegnato da anni in politica, si è sempre occupato del supporto grafico e logistico durante le campagne elettorali.

“Ricevere questa nomina è per me un onore ed un impegno che cercherò di portare a termine con tutte le mie forze – dichiara – Il periodo è uno dei più complicati a causa della pandemia ed il nostro comprensorio patisce, come molti altri, le restrizioni e le chiusure. Conosciamo tutti i problemi che oggi sono alla ribalta: ospedali al collasso, attività che chiudono, famiglie in forte difficoltà economica, immigrazione irregolare che non diminuisce, dove il governo attuale non riesce a fornire una soluzione adeguata. Oltre a tutto questo ci sono i problemi del e sul territorio dove il lavoro da fare è tanto, ma sarò a servizio di tutta la cittadinanza del territorio del Beigua, e non solo, ascoltando le loro indignazioni e portando sui tavoli provinciali, regionali e nazionali le loro istanze. Uno dei miei obiettivi sarà quello di far crescere il partito, presenziando il territorio per far comprendere e diffondere gli ideali e il lavoro portato avanti dalla nostra leader Giorgia Meloni. Amo spesso citare che la buona politica viene fatta per cercar di aiutare il prossimo, mentre quella mediocre per interesse”.

Daniele DeFelice ringrazia i vertici del partito regionale partendo dal “coordinatore regionale Matteo Rosso per la fiducia riposta in me” e proseguire con il coordinatore provinciale Claudio Cavallo. DeFelice prosegue con un appello concreto per iniziare subito a lavorare: “Sarà con sommo piacere che tutte le persone che orbitano intorno al partito o che stanno provando a orbitare intorno ad esso, si mettano pure in contatto con me per le iscrizioni”.

Aggiunge Claudio Cavallo commissario provinciale di Fratelli d’Italia: “Con l’impegno dell’amico Daniele De Felice e con il coinvolgimento dei nostri iscritti, porteremo avanti il radicamento sul territorio indispensabile per affrontare da protagonisti le prossime elezioni comunali”.