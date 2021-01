Francesco ed Egidio Aragno ai nastri di partenza del terzo round di The Ice Challenge

Savona. Accolto con vero piacere l’evento relativo alla nascita di Mia, primogenita di Laura Bottini, presidente e “naviga” del sodalizio genovese, e di Michele Guastavino, pilota “top” dello stesso team, la scuderia New Racing for Genova inizia la stagione 2021.

Lo farà sabato 23 e domenica 24 gennaio a Pragelato dove, sull’apposita pista, andrà in onda il terzo round di The Ice Challenge, il Campionato Italiano di Velocità su Ghiaccio. A questa prima esperienza in tale specialità la squadra diretta da Raffaele Caliro vi prenderà parte con una Renault Clio in configurazione 3RC su cui si alterneranno alla guida i gemelli savonesi Francesco ed Egidio Aragno.

Desta curiosità il ritorno alle gare di Egidio Aragno. Nel suo curriculum, una decina di gare da pilota, tutte in Liguria, dal 2007 al 2011 ed una robusta serie di partecipazioni in qualità di “naviga”. Ora il ritorno al volante, con tanta voglia di divertirsi e di ritrovare quelle emozioni già provate sul sedile sinistro dell’abitacolo. Per lui si tratta della prima esperienza in una gara su ghiaccio.

Francesco Aragno, il più popolare tra i due gemelli, è reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, in cui ha spesso primeggiato tra le 2 Ruote Motrici con la sua Clio S1600 ed ha chiuso l’anno debuttando sulla terra al rally Tuscan Rewind, proprio al volante della stessa Renault Clio che porterà in gara a Pragelato. Anche per lui, quella piemontese sarà la prima gara su ghiaccio della carriera.

Nella foto: la Renault Clio R3C che sarà portata in gara dai gemelli savonesi Francesco ed Egidio Aragno