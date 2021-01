Formazione, dal 19 al 21 gennaio il Salone torna con “Orientamenti Senior”

Liguria. Un altro momento importante per l’orientamento in Liguria. Il Salone ritorna con Orientamenti Senior, un appuntamento dedicato ai ragazzi delle scuole superiori per conoscere le opportunità offerte dall’Università e dal mondo del lavoro. Saranno tre le giornate, dal 19 al 21 gennaio, con oltre 100 webinar online sulla piattaforma http://saloneorientamenti.it/.

Il 25° Salone Orientamenti si è confermato quale primo evento nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro. Promosso dall’Assessorato alla Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio, Citta Metropolitana, Comune di Genova e Porto Antico di Genova, ha superato

tramite i vari canali i 150 mila contatti con 53.063 visitatori sulla piattaforma.

Ottimo riscontro ha avuto anche la sessione di dicembre dedicata a Orientamenti Junior. Sono stati 32.000 i partecipanti dall’1 al 18 dicembre, tra insegnanti, genitori e studenti delle Scuole secondarie di primo grado di tutta la Liguria. Sono stati 24.248 i visitatori che sono entrati nella piattaforma saloneorientamenti.it, nel sito orientamenti.regione.liguria.it e nelle pagine social su facebook e instagram. Numerosi i webinar promossi dalle Scuole superiori e da Aliseo con #progettiamocilfuturo. Grazie alla collaborazione con Under Water Project (il mare in classe) hanno invece partecipato in 7.351 di cui 4179 genovesi, 1531 spezzini, 826 savonesi e 811 imperiesi.

Numeri importanti per la prima “virtual edition” del salone che ora propone con Orientamenti Senior tre giornate (19, 20, 21 gennaio) dedicate agli studenti delle Scuole superiori. Saranno più di 100 i webinar promossi dall’Università di Genova e da numerose altre Università che partecipano a questa edizione. Il programma è in via di definizione e sarà pubblicato a breve all’indirizzo www.orientamenti.regione.liguria.it/salone/programma/.