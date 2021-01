Pietra Ligure. Albergatori, operatori del turismo, dipendenti ed ex dipendenti: folla commossa per l’ultimo saluto all’albergatore pietrese Aldo Caldana.

Questa mattina, ella chiesa parrocchiale di N.S. del Soccorso a Pietra Ligure, si sono svolti i funerali dell’imprenditore che si è pento all’età di 63 anni dopo aver lottato contro un brutto male.

di 6 Galleria fotografica L'ultimo saluto all'albergatore Aldo Caldana









Aldo Caldana era appartenente alla storica famiglia di albergatori pietresi che da decenni gestisce tre strutture alberghiere, “Villa Marina”, “Il Corallo” e l’hotel “Bristol”.

Aldo aveva in gestione “Il Corallo” e negli anni è stato protagonista nel settore del turismo e dell’accoglienza: “Ha sempre investito nell’offerta turistica della nostra cittadina, perseguendone il miglioramento della capacità attrattiva e contribuendo in maniera sostanziale a far conoscere il nome di Pietra Ligure a livello internazionale” lo aveva ricordato il sindaco Luigi De Vincenzi.

Nell’orazione funebre è stata infatti ricordata la sua figura di imprenditore e operatore del turismo, vissuta sempre con passione e impegno.

L’associazione degli albergatori di Pietra Ligure, così come l’associazione commercianti di “Facciamo Centro” e l’associazione ristoratori pietrese hanno espresso messaggi di partecipazione al lutto e di cordoglio alla famiglia del noto albergatore pietrese.