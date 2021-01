Florovivaismo, Confagricoltura: “Su fiori recisi perso il 70%, intervenire a sostegno del settore”

Liguria. “E’ necessario che nei vari provvedimenti, venga dedicata una particolare attenzione al florovivaismo. La legge di bilancio già prevede alcuni primi elementi positivi come la proroga del bonus verde. Questo strumento – come ha anche chiesto l’organizzazione nella fase di approvazione della manovra – va migliorato e rafforzato”.

Lo dichiara il presidente di Confagricoltura Liguria Luca De Michelis: “Interessante l’incremento per il programma sperimentale di messa a dimora di alberi per le foreste urbane e periurbane, assieme ad ulteriori interventi di concreta valorizzazione del prodotto florovivaistico nazionale e del comparto”.

“Veniamo da anni di recessione – ricorda il presidente ligure di Confagricoltura -. Occorre puntare di più sulle produzioni nazionali di fiori e piante, riqualificare il verde pubblico troppo spesso trascurato, migliorare sostenibilità e vivibilità delle aree urbane, soprattutto periferiche, con la messa a dimora e la corretta manutenzione e gestione di viali alberati, parchi e giardini”.

“Il maggior tempo passato in casa, oltre a ravvivare tradizioni e spirito natalizio, ha spinto la richiesta che per alberi, stelle e ciclamini è cresciuta del 15%. Il parziale recupero di queste settimane – ha sottolineato – indica una capacità di reazione e tenuta del florovivaismo alle prese con la complessa congiuntura del mercato, che difficilmente si lascerà alle spalle i problemi di questi ultimi mesi”.

“Preoccupano incertezza e instabilità – continua – e c’è forte timore per i fiori recisi, massacrati dall’annullamento di feste, eventi e cerimonie, che hanno perduto il 70%. L’intero comparto continua a navigare a vista e la pandemia ha completamente rivoluzionato l’equilibrio domanda/offerta. Queste feste blindate hanno fatto riscoprire gli alberi di Natale, le stelle e i ciclamini, portando un po’ di colore e atmosfera nelle case degli italiani. Questi risultati, però, non possono rimanere un episodio spot, ma vanno accompagnati da misure snelle e applicabili per far ripartire l’intero settore”.

“Il comparto – conclude De Michelis – rappresenta quasi 3 miliardi di euro di valore della produzione con 30 mila imprese e 100 mila addetti. Il settore garantisce un contributo notevole in termini di crescita ed occupazione senza dimenticare i benefici che i nostri vivai generano per il miglioramento dell’ambiente, della qualità della vita e del futuro del pianeta”.