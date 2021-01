Fim Cisl, Venzano nuovo segretario regionale: “ArcelorMittal, Piaggio e Bombardier le priorità”

Liguria. Christian Venzano è il nuovo segretario generale regionale della Fim, la federazione dei metalmeccanici della Cisl. La sua elezione è avvenuta questa mattina a conclusione del consiglio generale ligure svoltosi in remoto alla presenza, tra gli altri, del segretario generale nazionale Fim Roberto Benaglia e del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri. Con lui eletti nella segreteria Omar Di Tullio e Gianluca Tavilla.

Venzano sostituisce l’ex segretario Alessandro Vella, che ha ricevuto nuovi incarichi dalla Fim nazionale.

Venzano, 43 anni, viene assunto in Ilva nel 2000 e successivamente diventa delegato sindacale per la Fim. Nel 2008 è operatore territoriale di Genova e nel 2015 eletto componente della segreteria regionale come responsabile del territorio di Savona e Imperia. Oggi l’elezione a nuovo segretario generale della Fim regionale.

ArcelorMittal, Piaggio Aerospace con Laerh, Bombardier: queste le macro vertenze al centro dell’attività del sindacato. Grande attenzione a tutti comparti industriali del settore metalmeccanico in Liguria, tra cui Fincantieri, Leonardo, Ansaldo Energia e nucleare, l’automotive. “Senza dimenticare le piccole e medie imprese, oggetto di pesanti cicli di cassa integrazione, che rappresentano l’indotto delle grandi realtà occupazionali del nostro territorio” spiega Venzano.

“I punti fermi della nostra azione sono la tutela dei lavoratori e degli iscritti, la garanzia della sicurezza su tutti i posti di lavoro, gli investimenti sulle nuove tecnologie per rimanere agganciati a un mercato del lavoro in forte mutamento, in attesa che la situazione dal punto di vista sanitario torni al più presto alla normalità” conclude il neo segretario regionale Fim Cisl.