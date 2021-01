Milano/Savona. A partecipare al quiz televisivo “Guess my age – Indovina la mia età” in onda ieri sul canale Tv8 è stato il noto pensionato savonese, ex salumiere, Luciano Mantero.

La trasmissione, condotta da Enrico Papi, è basata su un format francese che vede ogni serata gareggiare una coppia di concorrenti – amici, parenti, colleghi di lavoro – che deve provare a difendere un montepremi di 100mila euro, indovinando l’età esatta di sette persone comuni sconosciute e, solitamente, mai apparse precedentemente in televisione.

Foto 2 di 2



Nella prima fase di gioco, i concorrenti hanno a disposizione sei indizi per poter indovinare l’età corretta di ogni sconosciuto. L’età del savonese purtroppo non è stata indovinata, con una conseguente perdita di denaro da parte della coppia concorrente.