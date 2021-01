Esselunga a Savona, Ciangherotti (Fi) contro Sansa: “La sinistra ha massacrato i piccoli negozi”

Savona. “Fa sorridere la preoccupazione di Sansa per i piccoli negozi di prossimità, massacrati negli anni scorsi dalle amministrazioni, regionali e comunali, guidate dal centrosinistra. Non solo negli anni scorsi, ma anche oggi prosegue questo gioco al massacro. Penso ad Albenga, dove si parla con insistenza dell’apertura di un supermercato addirittura nel centro storico. Forse, prima di entrare in campo, Ferruccio Sansa si sarebbe dovuto allenare un po’ di più”.

Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e assessore provinciale, attacca Ferruccio Sansa, consigliere regionale di minoranza del gruppo Sansa Presidente. Infatti, in questi giorni, Sansa “ha criticato a più riprese Toti per aver fatto entrare Esselunga in Liguria, accusandolo di comportarsi nei confronti di Esselunga come la sinistra ha sempre fatto con la Coop”.

“Ogni volta che leggo dichiarazioni di Ferruccio Sansa – conclude Ciangherotti – mi rendo conto in che mani sarebbe finita la Liguria se, invece di Toti e del centrodestra unito, avesse vinto il centrosinistra raffazzonato che guidava lui. Non sono un grandissimo esperto di calcio, ma Sansa mi ricorda quei giocatori che sostituiscono a metà partita il titolare che si è fatto male, giocatori che non si aspettavano il cambio ed entrano in campo spaesati, senza aver capito bene le indicazioni dell’allenatore (ammesso che il centrosinistra ligure, pentastellati e Pd, avesse un allenatore)”.